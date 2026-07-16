Día de la Serpiente: Especies en República Dominicana

Este 16 de julio es el Día Mundial de la Serpiente. Conoce las especies que habitan en la República Dominicana

Día Mundial de la Serpiente: Las fascinantes especies que habitan en la República Dominicana

Cada 16 de julio, el calendario ambiental marca el Día Mundial de la Serpiente, una fecha dedicada a promover la conservación de estos reptiles a menudo incomprendidos y a desmitificar los temores que los rodean. Las serpientes juegan un papel insustituible en el equilibrio ecológico, actuando como controladores naturales de plagas en los ecosistemas agrícolas y silvestres.

En la República Dominicana, tenemos un privilegio geográfico y biológico excepcional: ninguna de las especies de serpientes endémicas o nativas de la isla es venenosa ni representa un peligro mortal para los seres humanos.

Día Mundial de la Serpiente

A continuación, destacamos las especies más representativas que puedes encontrar en nuestra geografía:

1. La Culebra Jabá (Boa de la Hispaniola)

Científicamente conocida como Epicrates striatus, es la serpiente más grande de la isla, pudiendo alcanzar más de dos metros de longitud. A pesar de su tamaño imponente, es inofensiva para los humanos. Es una especie constrictora que habita en bosques, zonas agrícolas e incluso áreas periurbanas, alimentándose principalmente de roedores, lo que la convierte en una gran aliada para los agricultores dominicanos.

2. La Culebra Verde (Especies del género Uromacer)

Estas serpientes arborícolas son extremadamente delgadas y de un color verde vibrante que les permite camuflarse a la perfección entre el follaje de los árboles. Son excelentes trepadoras y se alimentan mayormente de pequeños lagartos (como los anolis) y ranas arborícolas. Es común verlas en áreas boscosas y jardines densos de todo el país.

3. La Culebra Corredora (Haitiophis anomalus)

Considerada una de las especies más raras y amenazadas de la isla, esta serpiente terrestre prefiere los bosques secos del sur y suroeste de la República Dominicana. Es muy ágil y rápida (de ahí su nombre común) y su dieta incluye anfibios, lagartijas y otras serpientes más pequeñas.

4. Las Culebritas Ciegas (Género Typhlops)

A simple vista, muchas personas las confunden con grandes lombrices de tierra. Son serpientes diminutas y fosoriales, lo que significa que viven bajo tierra. Tienen ojos vestigiales (casi invisibles) y pasan su vida excavando en sustratos húmedos para alimentarse de termitas y hormigas.

En este Día Mundial de la Serpiente, la invitación es a proteger nuestro patrimonio natural. Si te encuentras con una de estas especies en tu patio o entorno natural, no la ataques; simplemente déjala seguir su camino. Ellas son los guardianes silenciosos de nuestros campos.