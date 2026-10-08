DGCP suspende empresas cártel proveedores

Nuria Piera presenta “Contrataciones públicas suspende empresas cártel proveedores”
Este video, presentado por la periodista Nuria Piera, detalla una investigación sobre un cártel de proveedores del Estado dominicano. El programa se centra en las acciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) para desmantelar esta red.
- Desarticulación del Cártel: La periodista entrevista a Carlos Pimentel, director de la DGCP, quien explica cómo se identificaron cerca de 25 empresas vinculadas a un mismo entramado comercial que buscaba limitar la competencia y afectar el presupuesto público.
- Cabecilla señalado: Se identifica a Munir Curi como la figura central relacionada con estas empresas que operan principalmente en el rubro de alimentos y servicios para instituciones como el Plan Social de la Presidencia y Comedores Económicos.
- Medidas de presión: Pimentel denuncia un «acoso judicial» por parte de Curi, con cerca de 35 acciones legales interpuestas contra la dirección, además de presiones mediáticas, asegurando que la institución no se dejará intimidar en su labor.
- Casos específicos: Se discuten irregularidades en licitaciones del INABIE (adquisición de comida y calzado escolar) y cómo la dirección emitió informes preventivos para evitar barreras de entrada a las mipymes.
- Nuevas directrices gubernamentales: Hacia el final del video, se informa que el gobierno, bajo el mandato del presidente Luis Abinader, ha dispuesto que los contratos públicos de programas sociales sean reservados exclusivamente para mipymes industriales locales, buscando fortalecer la economía nacional.