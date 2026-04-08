¡Devastador! A un año de la Tragedia del Jet Set | Hoy Mismo

El diario Listín Diario en su portada hace homenaje a las víctimas de la tragedia la cual tuvo un impacto global significativo, siendo reportada en importantes cadenas internacionales de Estados Unidos y otros países.

Hoy Mismo conmemora el primer aniversario de la tragedia del Jet Set, un evento devastador ocurrido el 8 de abril del 2025 que resultó en la pérdida de 236 vidas y dejó a más de 170 personas heridas.

En la vigilia nocturna familiares de las víctimas, vestidos de negro (quienes perdieron seres queridos) y de blanco (familiares de heridos), apagaron velas a las 12:44 de la madrugada, hora exacta en que ocurrió el desplome.

Se programaron diversas eucaristías en el mismo lugar de la tragedia para honrar a las víctimas, incluyendo una misa oficiada por monseñor Tomás Morel a las 5:00 p.m.

El diario Listín Diario en su portada hace homenaje a las víctimas de la tragedia la cual tuvo un impacto global significativo, siendo reportada en importantes cadenas internacionales de Estados Unidos y otros países.

Las autoridades restringieron el tránsito en los alrededores de la Avenida Independencia para facilitar el acceso y permitir que los familiares vivieran su duelo en tranquilidad.