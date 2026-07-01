Devastación en Venezuela: Las Cifras Tras el Doblete Sísmico

Se elevan a 2.295 los muertos por el doble terremoto de Venezuela

El número de fallecidos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos en Venezuela hace una semana se eleva a 2.295, mientras que la cifra de heridos sube a 11.267, informó este miércoles el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

“Al día de hoy se contabilizan 2.295 personas fallecidas, 11.267 personas heridas. Estamos contando al momento 12.841 personas damnificadas”, indicó Rodríguez en un balance transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Asimismo, explicó que han sido rescatadas 6.461 personas por más de 4.000 brigadistas. “La esperanza se mantiene intacta”, aseguró

Rodríguez detalló que desde el doble terremoto se han registraron 782 réplicas, aunque aclaró que durante los últimos dos días la frecuencia y la intensidad han disminuido. “La amenaza parece estar disminuyendo, pero no ha desaparecido”, señaló.

El Gobierno, además, ha dispuesto 25 campamentos “transitorios” para las personas damnificadas, 13 de ellos en La Guaira, la zona más afectada; ocho en Caracas, dos en Miranda, uno en Carabobo y uno en Yaracuy.