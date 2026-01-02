Del brindis al descanso: ¿cómo volver a dormir bien tras las fiestas?

Tras los días de celebración, recuperar hábitos de descanso es clave para iniciar el año con energía.

Expertos recomiendan retomar horarios y rituales de sueño para fortalecer salud y productividad en 2026.

para recuperar la rutina

Es común que los horarios de sueño se desajusten. Para recuperar la rutina:

Acostarse y levantarse a la misma hora cada día.

Reducir el consumo de cafeína y alcohol en la noche.

Crear un ambiente relajado: luz tenue, silencio y temperatura adecuada.

Evitar pantallas al menos 30 minutos antes de dormir.

El cuerpo también celebra, pero necesita volver a la calma. Dale un respiro:

Haz de tu habitación un refugio de paz.

Cambia el scroll nocturno por un libro ligero.

Regálate un ritual: té, música suave, respiración. Así, tus sueños volverán a ser tan dulces como los abrazos de fin de año.

Dormir bien es invertir en salud y energía para el nuevo año. Porque después de tanto festejo, tu mejor regalo es un descanso reparador.