Del brindis al descanso: ¿cómo volver a dormir bien tras las fiestas?

Tras los días de celebración, recuperar hábitos de descanso es clave para iniciar el año con energía.
Expertos recomiendan retomar horarios y rituales de sueño para fortalecer salud y productividad en 2026.
Es común que los horarios de sueño se desajusten. Para recuperar la rutina:
- Acostarse y levantarse a la misma hora cada día.
- Reducir el consumo de cafeína y alcohol en la noche.
- Crear un ambiente relajado: luz tenue, silencio y temperatura adecuada.
- Evitar pantallas al menos 30 minutos antes de dormir.
El cuerpo también celebra, pero necesita volver a la calma. Dale un respiro:
- Haz de tu habitación un refugio de paz.
- Cambia el scroll nocturno por un libro ligero.
- Regálate un ritual: té, música suave, respiración. Así, tus sueños volverán a ser tan dulces como los abrazos de fin de año.
Dormir bien es invertir en salud y energía para el nuevo año. Porque después de tanto festejo, tu mejor regalo es un descanso reparador.