    Del brindis al descanso: ¿cómo volver a dormir bien tras las fiestas?

    Tras los días de celebración, recuperar hábitos de descanso es clave para iniciar el año con energía.

    Expertos recomiendan retomar horarios y rituales de sueño para fortalecer salud y productividad en 2026.

    Es común que los horarios de sueño se desajusten. Para recuperar la rutina:

    • Acostarse y levantarse a la misma hora cada día.
    • Reducir el consumo de cafeína y alcohol en la noche.
    • Crear un ambiente relajado: luz tenue, silencio y temperatura adecuada.
    • Evitar pantallas al menos 30 minutos antes de dormir.

    El cuerpo también celebra, pero necesita volver a la calma. Dale un respiro:

    • Haz de tu habitación un refugio de paz.
    • Cambia el scroll nocturno por un libro ligero.
    • Regálate un ritual: té, música suave, respiración. Así, tus sueños volverán a ser tan dulces como los abrazos de fin de año.

    Dormir bien es invertir en salud y energía para el nuevo año. Porque después de tanto festejo, tu mejor regalo es un descanso reparador.

