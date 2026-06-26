La presentadora venezolana Ana Carmen León en el programa Con Jatnna, celebra sus 15 años de trayectoria en la República Dominicana.

En este video se presenta una emotiva entrevista de Jatnna Tavárez a la presentadora venezolana Ana Carmen León en el programa Con Jatnna, celebrando sus 15 años de trayectoria en la República Dominicana.

Ana Carmen reflexiona sobre sus inicios en el canal, expresando la profunda nostalgia que siente al volver a Color Visión. Atribuye su éxito en el país a una combinación de talento, disciplina y cercanía con su audiencia, a quienes considera parte de su familia.

La situación en Venezuela: Comparte con dolor y esperanza su visión sobre la crisis en su país natal, describiendo el sentimiento predominante como «incertidumbre» pero manteniendo la fe en un proceso de libertad.

Proyecto Eterno Pop: La presentadora celebra los 3 años de su programa radial, el cual describe como un homenaje a su padre y un espacio para la cultura popular y el cine.

Dinámica «Eterno Pop»: Jatnna y Ana Carmen realizan una dinámica anecdótica sobre cine, donde Ana Carmen destaca películas como La novicia rebelde, El campeón y La vida es bella (9:05-11:00). Además, discuten su afinidad con el personaje de Elizabeth Bennet de Orgullo y prejuicio por su inteligencia y determinación.

Ana Carmen explica que su frase «I’ll be back» (adaptada de Terminator) es una promesa de estar siempre disponible para su familia y seres queridos.