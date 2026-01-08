La noticia generó polémica, ya que el propio Maduro había declarado públicamente que su salario como mandatario era de apenas 2 Petros al mes (aproximadamente 120 dólares) y que contaba únicamente con una pequeña cuenta de ahorros.

Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos, sorprendió al anunciar la contratación del abogado estadounidense Barry J. Pollack, reconocido por haber defendido a Julian Assange y considerado uno de los penalistas más costosos y prestigiosos del mundo.

La noticia generó polémica, ya que el propio Maduro había declarado públicamente que su salario como mandatario era de apenas 2 Petros al mes (aproximadamente 120 dólares) y que contaba únicamente con una pequeña cuenta de ahorros.

Uno de los puntos más controvertidos es quién paga los honorarios de Pollack, estimados entre 500 mil y un millón de dólares.

No existe información pública sobre si los recursos provienen del propio Maduro, del Estado venezolano, de un fideicomiso o de allegados políticos.

Según el periodista Juan Cruz Soqueira, este tipo de acuerdos suelen mantenerse en estricta confidencialidad en la práctica penal estadounidense.

La designación de Pollack no solo refuerza la estrategia jurídica de Maduro, sino que también envía un mensaje político internacional:

en un caso que podría tener consecuencias históricas. La contratación de un abogado de renombre en Washington es vista como un intento de mostrar disposición a litigar bajo las reglas más exigentes del sistema judicial norteamericano.

La defensa de Nicolás Maduro en Estados Unidos abre una nueva etapa en el proceso judicial que enfrenta por narcoterrorismo. La contratación de Barry Pollack, uno de los abogados más caros y experimentados del mundo, plantea interrogantes sobre el financiamiento de su defensa y revela la importancia política y geopolítica que rodea el caso.

Abogado Barry Pollack

Perfil del abogado Barry Pollack