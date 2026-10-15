Cortes eléctricos hoy en San Pedro de Macorís: Zonas

Conoce los sectores de San Pedro de Macorís que no tendrán servicio eléctrico hoy de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. por trabajos de la ETED en la línea 69 kV

¡Atención San Pedro de Macorís! Estos sectores no tendrán servicio eléctrico hoy por trabajos de la ETED

Si resides en San Pedro de Macorís o tienes familiares en la zona, presta mucha atención. La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) anunció la realización de labores de mantenimiento preventivo y correctivo en la infraestructura energética, lo que implicará la interrupción temporal del suministro eléctrico durante este día.

Los trabajos se llevarán a cabo sobre la línea de 69 kV San Pedro I–Hato Mayor II, en un horario comprendido de 9:00 de a. m. a 3:00 de la tarde.

¿Cuáles sectores no tendrán servicio eléctrico hoy?

Durante estas seis horas de intervención técnica, el servicio se verá interrumpido de manera temporal en una amplia lista de comunidades y sectores de San Pedro de Macorís, entre los que destacan:

Barrio Nuevo, Puerto Príncipe y Guachupita

Villa Progreso e INVI Villa Progreso

Los Multis y Las Malvinas

Villa Ortega, Villa Navarro y Villa Verde

Pueblo Nuevo, Libertad y Santa Ana

Los Jardines y Los Maestros

Centro, Barrio Lindo y Villa Canto

Urbanización Villa Real, además de otras comunidades aledañas conectadas a esta red.

Compromiso con la estabilidad del SENI

Desde la ETED se informó que estas acciones son fundamentales para continuar fortaleciendo la infraestructura de transmisión a nivel nacional. La empresa destacó que estas intervenciones buscan garantizar una mayor estabilidad, seguridad y confiabilidad en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), previniendo futuras fallas mayores en el suministro.

«Agradecemos la comprensión de la ciudadanía durante la ejecución de estos trabajos esenciales para optimizar el servicio eléctrico del país,» señalaron representantes de la institución.

Se recomienda a los residentes de los sectores afectados tomar las precauciones necesarias durante el horario de la suspención, desconectar equipos electrónicos sensibles y mantenerse informados a través de los canales oficiales.