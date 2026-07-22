Cortes de luz programados del 22 al 26 de julio: Sectores

Conoce el cronograma de interrupciones eléctricas por trabajos de mantenimiento y construcción de líneas. Revisa si tu sector será afectado.

Atención: Cronograma de cortes de luz por mantenimientos del 22 al 26 de julio

Las empresas distribuidoras de electricidad y la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) han anunciado una extensa jornada de interrupciones programadas en el servicio eléctrico para la semana del 22 al 26 de julio.

Estas suspensiones son necesarias para llevar a cabo la construcción de nuevas líneas de media tensión (MT), facilitar trabajos del contratista de la OPRET, cambiar equipos de potencia y realizar mantenimiento preventivo en conductores y postes.

Se recomienda a los ciudadanos tomar las precauciones necesarias, ya que los cortes promedian bloques de seis horas, mayormente en horario de 9:20 a.m. a 3:20 p.m.

Zonas y días de intervención principales

Debido a la gran cantidad de circuitos y sectores intervenidos, presentamos un resumen de las principales demarcaciones afectadas durante la semana: