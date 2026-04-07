Con 27 fallecidos el COE cierra Operativo Semana Santa 2026

Las autoridades consideran que, a pesar de las lamentables pérdidas humanas, el impacto general del operativo fue positivo debido a la significativa reducción en los accidentes

El cierre del operativo de Semana Santa 2026 por parte del COE (Centro de Operaciones de Emergencias) en la República Dominicana registró un total de 27 personas fallecidas durante el periodo festivo: 22 por colisiones de tránsito y 5 por ahogamiento.

A pesar de las cifras, hubo una reducción en los accidentes de tránsito. Julio Landrón, director del Servicio Nacional de Salud, indicó una disminución de más del 60% en la demanda de servicios médicos.

Estos resultados se lograron en un contexto de cifras récord de desplazamiento, con un aumento cercano al 33% en el tránsito vehicular, pasando de 600 mil a casi 1.9 millones de traslados registrados en los peajes.

Las autoridades consideran que, a pesar de las lamentables pérdidas humanas, el impacto general del operativo fue positivo debido a la significativa reducción en los accidentes y la gestión eficiente de la alta afluencia de personas.