Competencia-reñida-en-la-recta-final-del-Round-Robin-en-la-Liga-de-Béisbol-Invernal

En particular, el Escogido, que ha ido ganando impulso a lo largo del torneo, ha demostrado su valía en los momentos cruciales al obtener tres victorias consecutivas, dos de ellas contra su rival más cercano, los Tigres del Licey.

La clasificación para la Serie Final en la Liga de Béisbol Invernal parecía estar decidida para Estrellas Orientales y Tigres del Licey. Sin embargo, las circunstancias han cambiado dramáticamente, y con dos juegos pendientes en la etapa del Round Robin, los cuatro equipos se encuentran en una lucha intensa por asegurar su boleto a la fase final. Esta situación se ha originado gracias al excelente desempeño de los Leones del Escogido y los Gigantes del Cibao, combinado con las adversidades enfrentadas por los equipos azules y verdes.

El pasado jueves 11 de enero, Estrellas Orientales y Tigres del Licey compartían el liderato con un récord de 8-4. Mientras tanto, los Leones estaban a tres juegos con un récord de 5-7, y los Gigantes, con 3-9, se encontraban a cinco juegos de la codiciada plaza en la Serie Final.

Próximos encuentros: Duelos cruciales en la recta final

Este miércoles, los Leones del Escogido se enfrentarán a los Gigantes en el Estadio Julián Javier a las 7:00 p.m. Simultáneamente, las Estrellas Orientales se medirán a los Tigres del Licey en el estadio Quisqueya Juan Marichal a las 7:30 p.m.

Mañana jueves, la tensión aumenta con los Gigantes enfrentando al Licey en el estadio Quisqueya Juan Marichal y los Leones chocando con las Estrellas en el estadio Tetelo Vargas. Ambos encuentros arrancarán a las 7:30 p.m.

Posibles panoramas: Decisiones cruciales en juego

Una victoria del Escogido sobre los Gigantes eliminaría al conjunto del Cibao de la contienda.

En caso de que las Estrellas venzan a los Tigres, obtendrían su boleto a la Serie Final, independientemente del resultado de los Gigantes.

La posibilidad de un triple empate en el primer lugar se presenta si Leones y Tigres ganan ambos juegos restantes y las Estrellas pierden ambos encuentros, resultando en un récord de 10-7.

Reglas para el desempate: El camino hacia la Serie Final

Según el artículo 19 de las reglas de LIDOM, en caso de un triple empate, las posiciones se determinarán por la serie particular y, de no ser posible, por el General Run Average, considerando el cociente de las carreras limpias. El equipo que prevalezca en la serie particular o tenga un mayor porcentaje avanzará a la Serie Final, mientras que el otro participante será el ganador de un juego entre el tercer y segundo lugar, a jugarse en la casa del segundo. La emoción está en su punto más álgido mientras estos equipos se preparan para los últimos enfrentamientos decisivos.