¿Cómo llega a cantar con Juan Luis Guerra?

Jatnna Tavárez entrevista al reconocido artista dominicano Manny Cruz
Este video presenta una entrevista de la comunicadora Jatnna Tavárez al reconocido artista dominicano Manny Cruz.
- Colaboración con Juan Luis Guerra: Manny Cruz detalla cómo logró hacer realidad el sueño de colaborar con su máximo referente en la canción «Nieve en Verano». Explica que, aunque tenía la canción desde 2022, esperó al momento adecuado, guiado por su fe, para presentarle el proyecto en 2025.
- La fe como pilar fundamental: Se destaca la fuerte formación cristiana de Manny y cómo su relación con Dios ha sido el motor de su carrera. Comparte momentos difíciles, como la partida de su padre, don Sergio, y el proceso de salud de su esposa Jeri, donde la lectura del Salmo 40 y la oración fueron fundamentales para encontrar esperanza.
- Trayectoria y perseverancia: El artista reflexiona sobre su carrera, recordando sus inicios en el 2007 cuando tomó la difícil decisión de regresar a la República Dominicana para perseguir su sueño de hacer merengue, enfrentando momentos de escasez pero manteniendo siempre la determinación.
- Apoyo familiar y afectivo: El programa incluye mensajes emotivos de su madre, doña Milagros, y de su amigo y colaborador Franara, quienes celebran su sencillez, profesionalismo y su capacidad de mantenerse humilde a pesar del éxito.