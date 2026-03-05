Comerciantes piden plan para mitigar el impacto de la guerra

El director de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, anunció que el presidente de la República convocará una mesa de precios para establecer medidas que mitiguen el efecto de la crisis

Tras el impacto de la guerra en Medio Oriente en la República Dominicana los comerciantes expresan su preocupación por una posible escalada en el aumento de precios.

El director de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, anunció que el presidente de la República convocará una mesa de precios para establecer medidas que mitiguen el efecto de la crisis. Esta mesa estará integrada por ministros de comercio e industriales.

En la República Dominicana no existe control de precios, a pesar de la existencia de la mesa de precios y el INESPRE (Instituto de Estabilización de Precios) debido a que el control de precios no funciona y puede generar distorsiones