El Show de Raymond y Miguel presenta un sketch humorístico sobre el personaje Pinguilo y sus problemas académicos.

La madre de Pinguilo intenta que él se prepare para ir al supermercado, mientras discuten sobre su falta de interés en la escuela y sus excusas poco creíbles sobre sus clases.

La directora de la escuela se presenta en la casa para informar personalmente a la madre que Pinguilo tiene dos semanas sin asistir a clases y que, si no se presenta al día siguiente, será expulsado definitivamente.

Bajo la presión de su madre y la directora, Pinguilo intenta explicar su comportamiento. Alega que ha faltado debido a la influencia negativa de sus amigos y una supuesta competencia en la que participó. El sketch concluye con un momento cómico donde Pinguilo, a pesar de pedir disculpas entre lágrimas, parece confundido sobre su compromiso de asistir a clases, reiterando su intención de recoger sus papeles para ser expulsado.