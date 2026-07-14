Collado destaca auge turístico de Puerto Rico

El ministro David Collado destacó el continuo crecimiento de Puerto Rico como uno de los principales mercados emisores de turistas para la República Dominicana.

Puerto Rico se afianza como un mercado turístico clave para la República Dominicana

El ministro de Turismo, David Collado, resaltó el notable crecimiento y la importancia estratégica que ha adquirido Puerto Rico como mercado emisor de visitantes hacia la República Dominicana. Este acercamiento reafirma los lazos históricos, culturales y comerciales que unen a ambas islas caribeñas.

Durante sus declaraciones, el funcionario subrayó que el flujo de turistas boricuas ha experimentado un alza sostenida, impulsada por las exitosas estrategias de promoción internacional y la mejora constante en la conectividad aérea y marítima entre ambos destinos.

Un mercado natural y en expansión

La República Dominicana se ha consolidado como el destino favorito de los puertorriqueños para vacacionar, celebrar eventos y realizar turismo de compras o salud. Este crecimiento sostenido aporta un dinamismo fundamental a la economía local, beneficiando de forma directa a la cadena de valor del sector turístico:

Mayor conectividad: El incremento de frecuencias de vuelos comerciales y las rutas de ferrys facilitan un tránsito fluido de pasajeros durante todo el año, no solo en temporadas altas.

El incremento de frecuencias de vuelos comerciales y las rutas de ferrys facilitan un tránsito fluido de pasajeros durante todo el año, no solo en temporadas altas. Afinidad cultural: La similitud en la gastronomía, el idioma y la calidez humana hace que los visitantes de la Isla del Encanto se sientan como en casa al pisar suelo dominicano.

La similitud en la gastronomía, el idioma y la calidez humana hace que los visitantes de la Isla del Encanto se sientan como en casa al pisar suelo dominicano. Diversificación de la oferta: Más allá de las tradicionales playas de Punta Cana o Bávaro, los turistas puertorriqueños están explorando activamente el turismo cultural en Santo Domingo y el ecoturismo en la zona norte del país.

El Ministerio de Turismo mantiene su compromiso de seguir fortaleciendo las campañas de promoción en Puerto Rico, garantizando que la República Dominicana siga siendo su destino caribeño por excelencia.