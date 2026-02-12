Colapsó una calle en Shanghái donde construían una estación de metro

Un gigantesco socavón sorprendió a transeúntes y trabajadores en un cruce de Shanghai, y dejó un enorme vacío en medio de la ciudad más poblada de China.

El fenómeno, se registró en la intersección de Qixin Road y Li’an Road —una zona intervenida para la construcción de una nueva línea de metro.

La situación, reactiva las preguntas sobre la seguridad de la infraestructura urbana y la vulnerabilidad de las grandes urbes frente a hundimientos espontáneos.

La ciudad enfrenta riesgos habituales de hundimiento provocados por factores geológicos y humanos, entre ellos la extracción excesiva de aguas subterráneas, capas de arena poco profundas, suelos aluviales blandos y vacíos artificiales dejados por excavaciones urbanas.