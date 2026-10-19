Christopher Melenciano: el atleta que venció el silencio

Christopher Melenciano, un destacado atleta dominicano con discapacidad auditiva que ha superado barreras para convertirse en un medallista de clase mundial

Este video presenta la conmovedora historia de Christopher Melenciano, un destacado atleta dominicano con discapacidad auditiva que ha superado barreras para convertirse en un medallista de clase mundial. Entrevistado por Jatnna Tavárez, Christopher comparte su camino de esfuerzo, disciplina y resiliencia.