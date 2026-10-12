

Nuria Piera presenta “Christopher Melenciano cumple sueño de un hogar propio”

Este video narra la inspiradora historia de Christopher Melenciano, un talentoso atleta sordo dominicano que ha superado numerosas barreras para destacar en el deporte internacional.

Christopher ha logrado hitos históricos, incluyendo medallas en los Juegos Sordolímpicos de 2022 y récords mundiales en los 100 y 200 metros planos en Japón.

A pesar de sus éxitos, Christopher y su madre, Marisol Reyes, vivían en condiciones precarias. Tras años de esfuerzo y tras un reportaje previo de Nuria Piera, el gobierno dominicano finalmente cumplió el compromiso de entregarle un apartamento propio.

El nuevo hogar representa un refugio de paz y estabilidad que permitirá a Christopher continuar con su preparación para futuras competencias, como los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y el Mundial de Sordos en Brasil.

El reportaje destaca el sacrificio de una madre que, desde que descubrió la sordera de su hijo a los 3 años, se enfocó en desarrollar sus capacidades en lugar de sus limitaciones.