¡Celebra con Orgullo! Día de Ramón Matías Mella y Fuerzas Armadas

Es importancia honrar a los tres padres de la patria y para eso el mes de febrero está lleno de actividades conmemorativas.

En el Día de Ramón Matías Mella y el Día de las Fuerzas Armadas en República Dominicana se felicita a todos los miembros de las fuerzas armadas, destacando el liderazgo del teniente general Fernández Onofre y el apoyo del presidente Abinader.

La industria militar dominicana, produce equipos blindados, ambulancias y drones.

La importancia de las fuerzas armadas en misiones como la protección del medio ambiente, la lucha contra el narcotráfico y la seguridad en puertos y aeropuertos. También su papel en desastres naturales como ciclones y huracanes.

