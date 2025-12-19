Cedulación masiva comenzará el 8 de abril del 2026

El proceso busca atender tanto a quienes aún no poseen cédula como a aquellos que requieren renovación

La Junta Central Electoral (JCE) anunció que a partir del 8 de abril de 2026 se pondrá en marcha un amplio operativo de cedulación masiva en todo el territorio nacional, con el objetivo de garantizar que cada ciudadano cuente con su documento de identidad actualizado.

El proceso busca atender tanto a quienes aún no poseen cédula como a aquellos que requieren renovación, especialmente en vísperas de los próximos comicios. La JCE informó que se habilitarán módulos móviles y centros especiales en comunidades rurales, zonas urbanas y en el exterior, para facilitar el acceso de la población.

Detalles del operativo

Cobertura nacional: se instalarán puestos en provincias, municipios y distritos municipales.

se instalarán puestos en provincias, municipios y distritos municipales. Tecnología biométrica: el proceso incluirá captura digital de huellas, fotografía y firma, garantizando mayor seguridad en la identificación.

el proceso incluirá captura digital de huellas, fotografía y firma, garantizando mayor seguridad en la identificación. Acceso inclusivo: se dará prioridad a adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades apartadas.

se dará prioridad a adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades apartadas. Documentación requerida: acta de nacimiento y, en caso de renovación, la cédula anterior.

La JCE explicó que la cedulación masiva responde a la necesidad de actualizar el padrón electoral y asegurar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones. Además, la cédula es un documento esencial para trámites legales, bancarios y sociales, por lo que su renovación masiva busca fortalecer la institucionalidad y la seguridad ciudadana.

Autoridades locales y organizaciones sociales valoraron la iniciativa como un paso importante para garantizar la participación democrática y la transparencia electoral. Sin embargo, algunos sectores han advertido sobre la necesidad de reforzar la logística para evitar largas filas y retrasos en comunidades con alta demanda.

Con este operativo, la República Dominicana se prepara para un proceso electoral más inclusivo y seguro, asegurando que cada ciudadano cuente con su documento de identidad al día.