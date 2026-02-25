Carolina Mejía encabeza el ranking de los alcaldes mejor valorados de Latinoamérica

Mejía ha mantenido niveles de aprobación consistentes que hoy la colocan en la cima de la medición regional que evalúa a 18 alcaldes de las principales capitales latinoamericanas

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, se posicionó como la líder municipal con el mayor nivel de aprobación entre los alcaldes de las capitales de América Latina.

De acuerdo con el más reciente informe de la consultora CB Global Data (CB Consultora), Mejía encabeza el listado regional con un 62.8% de imagen positiva. Este reconocimiento destaca su gestión al frente de la capital dominicana, superando a figuras de grandes metrópolis del continente.

Detalles del Ranking:

Liderazgo Regional: Carolina Mejía ocupa el primer lugar, seguida por figuras como Clara Brugada (México D.F.) con un 59.5% e Ibaneis Rocha (Brasilia).

Carolina Mejía ocupa el primer lugar, seguida por figuras como (México D.F.) con un 59.5% e (Brasilia). Factores de Éxito: La alta valoración se atribuye a su enfoque en la recuperación de espacios públicos , la eficiencia en la limpieza urbana y el ordenamiento del Distrito Nacional durante sus más de cinco años de gestión.

La alta valoración se atribuye a su enfoque en la , la eficiencia en la limpieza urbana y el ordenamiento del Distrito Nacional durante sus más de cinco años de gestión. Impacto Internacional: La alcaldesa expresó que este resultado no es solo un logro personal, sino que posiciona a Santo Domingo como un referente de buena administración y transformación urbana a nivel internacional.

Un hito histórico

Desde que asumió el cargo en 2020, se convirtió en la primera mujer en dirigir la alcaldía de la capital dominicana, Mejía ha mantenido niveles de aprobación consistentes que hoy la colocan en la cima de la medición regional que evalúa a 18 alcaldes de las principales capitales latinoamericanas.