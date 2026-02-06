Capturan a Ex Coronel que presuntamente abusó de niña de 8 años en Baní

El ex coronel Nicolás Núñez al parecer abusó sexualmente a una niña y fue capturado en el aeropuerto John F. Kennedy en Estados Unidos.

Fue trasladado a República Dominicana para enfrentar el proceso judicial en la jurisdicción de Peravia. La niña de 8 años fue operada por desgarros en las áreas de ginecología y urología, y se encuentra fuera de peligro en observación en el Hospital Nuestra Señora de Reglas.

Se destaca la cooperación entre las autoridades dominicanas y medios internacionales para lograr la captura, resaltando que la ley se impone sin importar el origen de las personas.