Cap Cana hace que el turismo dominicano brille en Fitur 2026

Jorge Subero Medina, presidente ejecutivo de Cap Cana, en el marco de la feria internacional de turismo Fitur en Madrid, centra en la transformación de Cap Cana en una «ciudad destino del primer mundo» y en la promoción del turismo en la República Dominicana.

Se ha consolidado como uno de los lugares más diversificados para el turismo en la República Dominicana.

Se están entregando 1,300 habitaciones y se espera construir 7,700 más en los próximos 36 meses.

Se está convirtiendo en una ciudad inteligente con telemedición de energía y agua.