Más Contenido

    Cambios positivos en el tren gubernamental

    Programas
    Pocos minutos de lectura

    De cara a los aproximadamente dos años y medio o tres años restantes de gestión.

    Los cambios recientes en el gabinete gubernamental de la República Dominicana realizados por el presidente Luis Abinader a principios de año. A diferencia de movimientos anteriores, que solían ocurrir por situaciones o cuestionamientos judiciales, esta vez se trata de una remoción más amplia y con mayor dimensión, aprovechando una situación en SENASA para una renovación del gobierno de cara a los aproximadamente dos años y medio o tres años restantes de gestión.

    De cara a los aproximadamente dos años y medio o tres años restantes de gestión.

    Los cambios recientes en el gabinete gubernamental de la República Dominicana realizados por el presidente Luis Abinader a principios de año. A diferencia de movimientos anteriores, que solían ocurrir por situaciones o cuestionamientos judiciales, esta vez se trata de una remoción más amplia y con mayor dimensión, aprovechando una situación en SENASA para una renovación del gobierno de cara a los aproximadamente dos años y medio o tres años restantes de gestión.

    Noticias del momento

    Articulos relacionados

    Color Vision Canal 9 © Todos los derechos Reservados