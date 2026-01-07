Cambios positivos en el tren gubernamental

De cara a los aproximadamente dos años y medio o tres años restantes de gestión.
Los cambios recientes en el gabinete gubernamental de la República Dominicana realizados por el presidente Luis Abinader a principios de año. A diferencia de movimientos anteriores, que solían ocurrir por situaciones o cuestionamientos judiciales, esta vez se trata de una remoción más amplia y con mayor dimensión, aprovechando una situación en SENASA para una renovación del gobierno de cara a los aproximadamente dos años y medio o tres años restantes de gestión.