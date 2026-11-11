Abinader reveló el apoyo logístico y de inteligencia a las tropas salvadoreñas mientras urge una mayor coordinación militar internacional

La agravada crisis sociopolítica y de seguridad en Haití ha entrado en una nueva fase geopolítica tras el respaldo explícito otorgado por el presidente, Luis Abinader, a las acciones militares desplegadas por su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, en territorio haitiano. En un pronunciamiento de fuerte impacto regional, Abinader no solo avaló la determinación del gobierno salvadoreño tras el secuestro de militares y técnicos de aviación a manos de estructuras criminales, sino que reveló que las autoridades dominicanas brindan un continuo respaldo de inteligencia y logística a las operaciones de El Salvador.

El mandatario dominicano enfatizó que, para garantizar el éxito operacional y evitar interferencias en el terreno, resulta indispensable coordinar minuciosamente estas incursiones directas con la Fuerza Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), autorizada por las Naciones Unidas. Este movimiento subraya la impaciencia de las naciones vecinas ante la lentitud de la respuesta multilateral convencional y reconfigura el tablero de cooperación en el Caribe.

1. El espaldarazo estratégico de RD

El apoyo expresado por Luis Abinader marca un hito en las relaciones bilaterales y en la diplomacia del Caribe hispano. La decisión de El Salvador de desplegar contingentes militares en Haití se aceleró tras incidentes críticos protagonizados por bandas armadas que tomaron como rehenes a efectivos salvadoreños vinculados a tareas de asistencia técnica. Frente a este desafío, San Salvador optó por aplicar los principios de la política de mano dura contra el crimen organizado que Bukele ha institucionalizado en su país.

Desde Santo Domingo, el Palacio Nacional no solo validó la firmeza de San Salvador, sino que confirmó la integración de capacidades de inteligencia frontera y facilidades logísticas dominicanas para soportar el despliegue salvadoreño. No obstante, Abinader advirtió sobre los riesgos de la fragmentación operativa: sin un comando unificado o una mesa de enlace táctico permanente con las fuerzas internacionales de la ONU, existe el peligro de duplicar esfuerzos o generar vacíos de seguridad que las pandillas puedan explotar.

2. El origen del colapso: Del magnicidio de Moïse a la parálisis estatal

El origen del colapso: Del magnicidio de Moïse a la parálisis estatal

Para comprender la magnitud de la descomposición actual es necesario remontarse al 7 de julio de 2021, fecha en que el presidente Jovenel Moïse fue asesinado en su residencia privada de Puerto Príncipe por un comando de mercenarios extranjeros. El magnicidio no solo privó al país de su máxima autoridad ejecutiva, sino que pulverizó la frágil institucionalidad democrática, abriendo un vacío de poder sin precedentes recientes en la región.

El posterior periodo de transición, encabezado de manera interina por el primer ministro Ariel Henry, estuvo signado por la parálisis política, la postergación indefinida de comicios electorales y la pérdida paulatina del control territorial frente a las bandas armadas. En marzo de 2024, tras una ofensiva coordinada de las pandillas que cercó las infraestructuras clave de la capital y bloqueó el retorno de Henry al país tras un viaje internacional, el primer ministro se vio obligado a dimitir, cediendo el paso a un convulso Consejo Presidencial de Transición acosado por pugnas internas y bajo constante asedio criminal.

3. Radiografía del presente: Bajo el yugo de ‘Viv Ansanm’ y el abismo humanitario

En la actualidad, Haití atraviesa uno de los momentos más sombríos de su historia contemporánea. Cerca del 80% de la zona metropolitana de Puerto Príncipe, así como las principales rutas nacionales que conectan el norte y el sur del país, se encuentran bajo el control efectivo de la coalición criminal Viv Ansanm («Vivir Juntos»), liderada por el expolicía Jimmy Chérizier, alias «Barbecue».

Las consecuencias humanas de este dominio de las pandillas son devastadoras:

Crisis de seguridad : Las estructuras armadas imponen bloqueos comerciales, cometen secuestros masivos, extorsionan comercios y ejercen violencia sistemática contra la población civil.

: Las estructuras armadas imponen bloqueos comerciales, cometen secuestros masivos, extorsionan comercios y ejercen violencia sistemática contra la población civil. Desplazamiento forzado : Más de un millón de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, convirtiendo la capital en un mapa de campos de refugiados improvisados sin acceso a servicios básicos.

: Más de un millón de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, convirtiendo la capital en un mapa de campos de refugiados improvisados sin acceso a servicios básicos. Inseguridad alimentaria aguda: Organismos internacionales estiman que casi la mitad de la población haitiana padece niveles de hambre de emergencia o crisis, exacerbados por la parálisis de los puertos y las carreteras de suministro.

El aparato de seguridad estatal, encarnado en una Policía Nacional de Haití (PNH) disminuida en personal, recursos tácticos y salarios, se ha visto superado por la potencia de fuego de las bandas armadas, equipadas con armamento de alto calibre traficado desde el exterior.

4. El horizonte incierto: ¿Qué se espera para el futuro cercano?

A corto y mediano plazo, la comunidad internacional y los sectores locales convergen en que la prioridad absoluta es la recuperación militar del espacio público. No obstante, las proyecciones plantean escenarios complejos:

Estabilización e integración táctica: El éxito del modelo propuesto por El Salvador y respaldado por la República Dominicana dependerá de la capacidad de integrar eficazmente el entrenamiento y la capacidad de combate frontal con el mandato legal de la misión de la ONU. Fortalecimiento institucional de la PNH: Cualquier avance militar resultará efímero si no se acompaña de una reconstrucción integral de la policía local y del sistema judicial haitiano. Restablecimiento del proceso democrático: Una vez logrados niveles mínimos de pacificación en las arterias urbanas, la meta prioritaria del Consejo Presidencial de Transición debe ser la organización de elecciones generales transparentes que doten de legitimidad a un nuevo gobierno constitucional.

5. La ONU bajo escrutinio: Décadas de intervención y la sombra de la ineficacia

La situación de Haití coloca a la Organización de las Naciones Unidas en una posición sumamente delicada. Durante más de dos décadas, el organismo multilateral ha desplegado diversas misiones de paz y asistencia en suelo haitiano, entre las cuales destaca la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH, 2004-2017). Sin embargo, el balance de estas intervenciones ha dejado una profunda estela de desconfianza en la sociedad haitiana y en los observadores internacionales.

El legado de la MINUSTAH estuvo empañado por graves contingencias, como la introducción accidental de un brote devastador de cólera importado por cascos azules nepaleses —que se cobró la vida de miles de haitianos— y múltiples denuncias de abusos sexuales. Tras el retiro de dicha misión, los vacíos de seguridad reaparecieron con mayor virulencia.

Frente a la crisis desatada en 2024, la ONU optó por autorizar la Fuerza Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), una misión liderada operacionalmente por Kenia pero respaldada institucionalmente por el Consejo de Seguridad. No obstante, la efectividad de la MSS ha quedado seriamente cuestionada por:

Lentitud burocrática : Demoras de varios meses en el despliegue efectivo del personal en el terreno.

: Demoras de varios meses en el despliegue efectivo del personal en el terreno. Déficit de financiamiento y tropas : Compromisos internacionales no saldados que han dejado a la misión con un pie de fuerza muy inferior a los 2.500 efectivos proyectados inicialmente.

: Compromisos internacionales no saldados que han dejado a la misión con un pie de fuerza muy inferior a los 2.500 efectivos proyectados inicialmente. Incapacidad de contención: Las pandillas no solo mantuvieron sus posiciones sino que expandieron su alcance territorial tras el arribo de las primeras tropas internacionales.

El surgimiento de iniciativas bilaterales directas —como la intervención militar de El Salvador y el soporte logístico dominicano— deja al descubierto los límites de la diplomacia multilateral tradicional de la ONU.

Mientras los mecanismos formales de las Naciones Unidas continúan enredados en debates presupuestarios y mandatos restringidos, los países de la región se ven obligados a buscar fórmulas de seguridad de acción rápida para impedir un colapso de proporciones continentales.