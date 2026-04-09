¡Buenas Noticias! El turismo no ha disminuido

A pesar de la crisis provocada por la guerra, el turismo dominicano se mantiene pujante y no ha disminuido; por el contrario, han aumentado las reservas y la conectividad aérea.

Aguie Lendor, Vicepresidente Ejecutiva de Asonahores, habla sobre la situación actual del turismo en la República Dominicana frente a la incertidumbre económica global y el conflicto bélico internacional.

A pesar de la crisis provocada por la guerra, el turismo dominicano se mantiene pujante y no ha disminuido; por el contrario, han aumentado las reservas y la conectividad aérea.

Se destaca el éxito del reciente trade show en el Miami Convention Center y se anuncia el DATE (Dominican Annual Tourism Exchange), que se celebrará del 22 al 24 de abril en el Barceló Convention Center.

El sector está trabajando en ajustar las tarifas hoteleras y diversificar la oferta para mantenerse dentro del presupuesto de los viajeros, garantizando estabilidad.