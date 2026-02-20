Brenda Sánchez: “la visita del presidente lleva cosas buenas a Santiago”

Brenda resalta la visita del presidente Luis Abinader a Santiago, quien supervisó la reapertura y remozamiento de la emblemática Casa de Arte.

Brenda Sánchez, comparte detalles sobre su reciente cumpleaños, que celebró fuera de la República Dominicana.

Aborda el carnaval de Santiago, que se lleva a cabo todos los domingos de febrero y cierra el 1 de marzo.

Brenda resalta la visita del presidente Luis Abinader a Santiago, quien supervisó la reapertura y remozamiento de la emblemática Casa de Arte. Este espacio cultural, que ahora está renovado, ofrecerá oportunidades para artistas de teatro, música y artes plásticas.