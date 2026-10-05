Bemberé: Alfonso Rodríguez y todo su elenco

Qué Chévere es Saber en una edición especial centrada en la promoción del nuevo programa Bemberé.

Este episodio de Qué Chévere es Saber es una edición especial centrada en la promoción del nuevo programa Bemberé.

El programa inicia con la presencia de Alfonso Rodríguez como juez invitado, quien conversa con los conductores y presenta al elenco de su nuevo proyecto, Bemberé, el cual se estrena el 5 de octubre.

Se llevan a cabo varias rondas de juegos de conocimiento:

«¿Cuál es el nombre?»: Los participantes deben adivinar nombres basados en pistas sobre canciones, cocina y conceptos generales.

Los participantes deben adivinar nombres basados en pistas sobre canciones, cocina y conceptos generales. Adivinar temas musicales: El juez entona fragmentos de canciones a su propio estilo y los equipos deben identificar el tema original.

Muerte Súbita: El programa concluye con una dinámica de «muerte súbita» donde los equipos deben descubrir un verbo oculto (celebrar) mediante preguntas de sí o no, resultando ganadores.

Es altamente humorístico, con constantes bromas entre los participantes, anécdotas personales sobre sus carreras y la expectativa entusiasta por el lanzamiento de Bemberé.