Autoexamen de mamas: Tu mejor aliado en la prevención

En el marco de la lucha contra el cáncer de mama, aprende el paso a paso como hacerte el autoexamen mensual

Octubre es mucho más que un mes teñido de rosa; es un recordatorio colectivo de que la salud y la prevención son herramientas de poder que cada mujer tiene al alcance de sus manos. En el marco del Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, la recomendación médica es unánime: más allá de los estudios clínicos anuales, el autoexamen mensual se erige como el primer escudo de defensa para detectar cualquier anomalía a tiempo.

Dedicar apenas diez minutos al mes para realizar esta sencilla autoexploración puede marcar la diferencia entre un diagnóstico a tiempo y una complicación mayor.

¿Por qué es tan crucial el autoexamen?

Una mujer se examina la axila, un gesto que puede indicar preocupación o autoconciencia sobre la salud.

El cáncer de mama es una de las neoplasias más diagnosticadas en el mundo, pero también una de las que mayores probabilidades de éxito y curación presenta cuando se descubre en sus etapas iniciales.

Familiaridad con tu propia anatomía: Ninguna persona conoce mejor su cuerpo que uno mismo. Al palpar y observar tus senos mes a mes, desarrollas una «memoria táctil» que te permite identificar de inmediato cualquier cambio sutil.

Ninguna persona conoce mejor su cuerpo que uno mismo. Al palpar y observar tus senos mes a mes, desarrollas una «memoria táctil» que te permite identificar de inmediato cualquier cambio sutil. Detección temprana: Muchas mujeres detectan pequeños bultos o alteraciones antes de que aparezcan en una mamografía de rutina simplemente gracias a la constancia de este hábito.

Muchas mujeres detectan pequeños bultos o alteraciones antes de que aparezcan en una mamografía de rutina simplemente gracias a la constancia de este hábito. Empoderamiento en salud: Convierte la prevención en un acto de amor propio y autocuidado, eliminando el miedo y normalizando hablar abiertamente de salud mamaria.

Guía paso a paso: ¿Cómo realizar el autoexamen correctamente?

Los especialistas recomiendan realizar esta revisión una vez al mes, preferiblemente entre 3 y 5 días después de iniciado el período menstrual, ya que las mamas están menos sensibles o inflamadas. Si ya estás en la menopausia, puedes fijar un día fijo al mes (por ejemplo, el primer de cada mes) para recordarlo fácilmente.

El proceso consta de dos fases sencillas:

Guía paso a paso: ¿Cómo realizar el autoexamen correctamente?

1. La inspección visual (Frente al espejo)

Colócate frente a un espejo con el torso descubierto y los brazos relajados a los costados. Observa tus mamas en busca de cambios en el tamaño, la forma o la simetría.

Fíjate si hay hoyuelos en la piel, pliegues, enrojecimientos, bultos visibles o alteraciones en los pezones (como si estuvieran invertidos o secreciones inusuales).

Repite la observación colocando las manos firmemente en la cadera y presionando para contraer los músculos del pecho, y luego con las manos elevadas detrás de la cabeza.

2. La palpación (Tacto consciente)

De pie o en la ducha: Levanta el brazo derecho y colócalo detrás de la cabeza. Con las yemas de los dedos de la mano izquierda (juntas y planas), presiona suave pero firmemente sobre el seno derecho.

Levanta el brazo derecho y colócalo detrás de la cabeza. Con las yemas de los dedos de la mano izquierda (juntas y planas), presiona suave pero firmemente sobre el seno derecho. Patrón de búsqueda: Puedes usar diferentes movimientos: Movimientos circulares: Empieza desde la parte exterior del seno y ve haciendo círculos concéntricos hasta llegar al pezón. De arriba hacia abajo: Recorre el seno de forma vertical, de arriba a abajo y viceversa. Líneas radiales: Imagina los radios de una bicicleta y desliza los dedos desde la base hacia el pezón.

Puedes usar diferentes movimientos: No olvides revisar la zona de la axila y la clavícula, ya que los ganglios linfáticos cercanos también pueden mostrar cambios.

Repite todo el proceso en el seno izquierdo utilizando la mano derecha.

Este mes y siempre, haz de tus manos el mejor instrumento de prevención. ¡Tócate, infórmate y cuídate!