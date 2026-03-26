¿Aumentará el precio del pan?

Los panaderos están solicitando al gobierno la reinstalación de un subsidio eliminado en 2025, debido al alto costo de la harina.

Los productores advierten que sin el subsidio, tendrán que incrementar el precio del pan y sus derivados.

Se menciona que el precio del pan ya ha subido en meses recientes y que su tamaño ha disminuido.

Los conductores debaten sobre la necesidad de subsidiar productos de la canasta básica en un contexto económico difícil, marcado también por conflictos internacionales.