¡Atención! Premios Soberano regresa a lo grande en 2027

La cuenta regresiva ha comenzado para la gran fiesta de la cultura y el entretenimiento dominicano

La cuenta regresiva ha comenzado para la gran fiesta de la cultura y el entretenimiento dominicano. De manera oficial, se ha confirmado que la edición número 42 de los Premios Soberano iluminará el escenario nacional e internacional el próximo 17 de marzo de 2027.

Tras meses de expectativas, la confirmación de esta fecha marca el inicio de los preparativos para el evento que logra paralizar a todo el país y unir a los dominicanos en una sola sintonía.

El reto de superar un récord histórico

El listón para esta nueva entrega está más alto que nunca. La edición pasada hizo historia al registrar la asombrosa cifra de 125 millones de espectadores, un hito de audiencia sin precedentes que demostró el poder de convocatoria y la relevancia global de esta celebración.

Para mantener este estándar de excelencia y asegurar un espectáculo innovador, la producción general volverá a estar bajo la visión creativa y el liderazgo del experimentado César Suárez Jr. Su misión será estructurar una gala dinámica, vanguardista y a la altura de las exigencias del público moderno.

42 años exaltando el orgullo nacional

Detrás del telón, la maquinaria que hace posible este magno evento ya está en marcha. La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), entidad matriz del galardón, junto al firme y tradicional copatrocinio de la Cervecería Nacional Dominicana, han reafirmado su compromiso inquebrantable de seguir apostando por el talento local.

Innovación visual y técnica: Se anticipa que esta edición incorporará nuevos elementos escenográficos para transformar la experiencia visual tanto en el teatro como en las pantallas.

Se anticipa que esta edición incorporará nuevos elementos escenográficos para transformar la experiencia visual tanto en el teatro como en las pantallas. Reconocimiento a la trayectoria: Como es costumbre, la gala de 2027 continuará su legado de enaltecer a los artistas, comunicadores y creadores que durante 42 años han construido la identidad cultural de la República Dominicana.

El 17 de marzo de 2027 promete ser, una vez más, una noche inolvidable donde el arte dominará la conversación.