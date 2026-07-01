¡Atención cineastas! DGCINE anuncia RD$ 17.5 millones para proyectos

DGCINE anuncia la apertura del concurso Fonprocine 2026 con un fondo de RD$ 17.5 millones para el cine dominicano

La Dirección General de Cine (DGCINE) dio a conocer la apertura oficial de la XV edición del Concurso Público Fonprocine correspondiente al año 2026, reafirmando su compromiso con el crecimiento y la consolidación de la industria cinematográfica en la República Dominicana.

Para esta nueva entrega, la convocatoria destinará un fondo total de RD$ 17.5 millones, los cuales servirán como motor financiero para impulsar de manera directa a 16 proyectos cinematográficos dominicanos. Esta inyección de capital busca garantizar que las ideas de los cineastas locales puedan materializarse y llegar a las pantallas.

Apoyo integral a la creación audiovisual

Una de las fortalezas de esta decimoquinta edición del Fonprocine es su enfoque abarcador, diseñado para respaldar a los creadores en los distintos procesos que requiere una obra cinematográfica. Los fondos concursables se distribuirán estratégicamente para apoyar los proyectos en las siguientes etapas:

Desarrollo: Fomento para la escritura de guiones y estructuración inicial de la obra.

Fomento para la escritura de guiones y estructuración inicial de la obra. Producción: Respaldo para la etapa de rodaje y ejecución técnica del proyecto.

Respaldo para la etapa de rodaje y ejecución técnica del proyecto. Posproducción: Recursos destinados a la edición, corrección de color, diseño sonoro y finalización de la película.

Recursos destinados a la edición, corrección de color, diseño sonoro y finalización de la película. Exhibición: Apoyo fundamental para la distribución y proyección de las obras, garantizando que el producto final llegue a las salas y conecte con el público.

Un impulso continuo al talento local

El Concurso Público Fonprocine se ha consolidado a lo largo de 15 ediciones como la plataforma pública más importante para la democratización de los recursos en el séptimo arte dominicano. A través de estos fondos, la DGCINE facilita que tanto cineastas emergentes como directores de trayectoria cuenten con el respaldo económico necesario para elevar la calidad técnica y narrativa de sus producciones, fortaleciendo así la identidad cultural del país a través del cine.

Las bases del concurso, los requisitos de participación y las fechas límite para la recepción de los proyectos estarán disponibles a través de los canales oficiales y el portal web de la Dirección General de Cine.