¡Atención! 11 provincias en alerta por Vaguada y onda tropical

Vaguada y onda tropical generarán aguaceros y tormentas hoy. INDOMET mantiene en alerta a 11 provincias. Y, sigue el sofocante calor en el país.

La incidencia de una vaguada, interactuando con la llegada de una nueva onda tropical, generará un escenario propicio para abundantes precipitaciones, descargas eléctricas y ráfagas de viento en buena parte del territorio nacional.

Evolución de las lluvias

Las precipitaciones variarán su intensidad y ubicación con el paso de las horas:

Durante la tarde: Se registrarán los aguaceros más intensos, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Esta actividad afectará de manera especial a localidades de Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, el norte de San Cristóbal y sectores de Santo Domingo . Simultáneamente, en el sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza, se producirán lluvias de carácter más local con tronadas.

Se registrarán los aguaceros más intensos, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Esta actividad afectará de manera especial a localidades de . Simultáneamente, en el sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza, se producirán lluvias de carácter más local con tronadas. Durante la noche: Las lluvias torrenciales del interior disminuirán, pero los chubascos dispersos se trasladarán y predominarán hacia el litoral costero caribeño.

INDOMET emite Alertas y Avisos

Ante el alto riesgo de inundaciones urbanas, crecientes repentinas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra, el Centro Nacional de Pronóstico del INDOMET ha modificado y activado los niveles de contingencia para 11 provincias durante las próximas 24 horas:

Nivel de Riesgo Provincias Afectadas Total Avisos Meteorológicos Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat. 3 Alertas Meteorológicas El Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Vega, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Hato Mayor. 8 Descontinuadas Ninguna. 0

Persiste el intenso calor por polvo sahariano

A pesar de los aguaceros, el ambiente continuará sumamente caluroso en el país, condición impulsada por la época del año y las partículas de polvo del Sahara. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 23 °C a 25 °C y máximas de 32 °C a 34 °C.

Recomendaciones preventivas: Se exhorta a la población a tomar suficiente agua, usar ropa ligera de colores claros y permanecer en espacios frescos. Evite la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Preste especial atención a niños, adultos mayores y mujeres embarazadas, quienes son los más sensibles a los golpes de calor.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para el área metropolitana de la capital, se espera una tarde marcadamente lluviosa: