¡Atención! 11 provincias en alerta por Vaguada y onda tropical

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Vaguada y onda tropical generarán aguaceros y tormentas hoy. INDOMET mantiene en alerta a 11 provincias. Y, sigue el sofocante calor en el país.

La incidencia de una vaguada, interactuando con la llegada de una nueva onda tropical, generará un escenario propicio para abundantes precipitaciones, descargas eléctricas y ráfagas de viento en buena parte del territorio nacional.

Evolución de las lluvias

Las precipitaciones variarán su intensidad y ubicación con el paso de las horas:

  • Durante la tarde: Se registrarán los aguaceros más intensos, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Esta actividad afectará de manera especial a localidades de Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, el norte de San Cristóbal y sectores de Santo Domingo. Simultáneamente, en el sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza, se producirán lluvias de carácter más local con tronadas.
  • Durante la noche: Las lluvias torrenciales del interior disminuirán, pero los chubascos dispersos se trasladarán y predominarán hacia el litoral costero caribeño.

INDOMET emite Alertas y Avisos

Ante el alto riesgo de inundaciones urbanas, crecientes repentinas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra, el Centro Nacional de Pronóstico del INDOMET ha modificado y activado los niveles de contingencia para 11 provincias durante las próximas 24 horas:

Nivel de RiesgoProvincias AfectadasTotal
Avisos MeteorológicosDuarte, Hermanas Mirabal, Espaillat.3
Alertas MeteorológicasEl Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Vega, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Hato Mayor.8
DescontinuadasNinguna.0

Persiste el intenso calor por polvo sahariano

A pesar de los aguaceros, el ambiente continuará sumamente caluroso en el país, condición impulsada por la época del año y las partículas de polvo del Sahara. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 23 °C a 25 °C y máximas de 32 °C a 34 °C.

Recomendaciones preventivas: Se exhorta a la población a tomar suficiente agua, usar ropa ligera de colores claros y permanecer en espacios frescos. Evite la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Preste especial atención a niños, adultos mayores y mujeres embarazadas, quienes son los más sensibles a los golpes de calor.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para el área metropolitana de la capital, se espera una tarde marcadamente lluviosa:

  • Distrito Nacional: Incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento, especialmente en horas de la tarde.
  • Santo Domingo Norte: Aumentos de la nubosidad que dejarán aguaceros ocasionalmente fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento vespertinas.
  • Santo Domingo Oeste: Nubosidad concentrada hacia el norte con aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en la tarde.
  • Santo Domingo Este: Incrementos nubosos en la zona norte, provocando aguaceros locales, tronadas y posibles ráfagas de viento durante la tarde.

Vaguada y onda tropical generarán aguaceros y tormentas hoy. INDOMET mantiene en alerta a 11 provincias. Y, sigue el sofocante calor en el país.

La incidencia de una vaguada, interactuando con la llegada de una nueva onda tropical, generará un escenario propicio para abundantes precipitaciones, descargas eléctricas y ráfagas de viento en buena parte del territorio nacional.

Evolución de las lluvias

Las precipitaciones variarán su intensidad y ubicación con el paso de las horas:

  • Durante la tarde: Se registrarán los aguaceros más intensos, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Esta actividad afectará de manera especial a localidades de Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, el norte de San Cristóbal y sectores de Santo Domingo. Simultáneamente, en el sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza, se producirán lluvias de carácter más local con tronadas.
  • Durante la noche: Las lluvias torrenciales del interior disminuirán, pero los chubascos dispersos se trasladarán y predominarán hacia el litoral costero caribeño.

INDOMET emite Alertas y Avisos

Ante el alto riesgo de inundaciones urbanas, crecientes repentinas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra, el Centro Nacional de Pronóstico del INDOMET ha modificado y activado los niveles de contingencia para 11 provincias durante las próximas 24 horas:

Nivel de RiesgoProvincias AfectadasTotal
Avisos MeteorológicosDuarte, Hermanas Mirabal, Espaillat.3
Alertas MeteorológicasEl Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Vega, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Hato Mayor.8
DescontinuadasNinguna.0

Persiste el intenso calor por polvo sahariano

A pesar de los aguaceros, el ambiente continuará sumamente caluroso en el país, condición impulsada por la época del año y las partículas de polvo del Sahara. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 23 °C a 25 °C y máximas de 32 °C a 34 °C.

Recomendaciones preventivas: Se exhorta a la población a tomar suficiente agua, usar ropa ligera de colores claros y permanecer en espacios frescos. Evite la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Preste especial atención a niños, adultos mayores y mujeres embarazadas, quienes son los más sensibles a los golpes de calor.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para el área metropolitana de la capital, se espera una tarde marcadamente lluviosa:

  • Distrito Nacional: Incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento, especialmente en horas de la tarde.
  • Santo Domingo Norte: Aumentos de la nubosidad que dejarán aguaceros ocasionalmente fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento vespertinas.
  • Santo Domingo Oeste: Nubosidad concentrada hacia el norte con aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en la tarde.
  • Santo Domingo Este: Incrementos nubosos en la zona norte, provocando aguaceros locales, tronadas y posibles ráfagas de viento durante la tarde.

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