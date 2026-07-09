¡Atención! 11 provincias en alerta por Vaguada y onda tropical

Vaguada y onda tropical generarán aguaceros y tormentas hoy. INDOMET mantiene en alerta a 11 provincias. Y, sigue el sofocante calor en el país.
La incidencia de una vaguada, interactuando con la llegada de una nueva onda tropical, generará un escenario propicio para abundantes precipitaciones, descargas eléctricas y ráfagas de viento en buena parte del territorio nacional.
Evolución de las lluvias
Las precipitaciones variarán su intensidad y ubicación con el paso de las horas:
- Durante la tarde: Se registrarán los aguaceros más intensos, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Esta actividad afectará de manera especial a localidades de Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, el norte de San Cristóbal y sectores de Santo Domingo. Simultáneamente, en el sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza, se producirán lluvias de carácter más local con tronadas.
- Durante la noche: Las lluvias torrenciales del interior disminuirán, pero los chubascos dispersos se trasladarán y predominarán hacia el litoral costero caribeño.
INDOMET emite Alertas y Avisos
Ante el alto riesgo de inundaciones urbanas, crecientes repentinas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra, el Centro Nacional de Pronóstico del INDOMET ha modificado y activado los niveles de contingencia para 11 provincias durante las próximas 24 horas:
|Nivel de Riesgo
|Provincias Afectadas
|Total
|Avisos Meteorológicos
|Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat.
|3
|Alertas Meteorológicas
|El Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Vega, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Hato Mayor.
|8
|Descontinuadas
|Ninguna.
|0
Persiste el intenso calor por polvo sahariano
A pesar de los aguaceros, el ambiente continuará sumamente caluroso en el país, condición impulsada por la época del año y las partículas de polvo del Sahara. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 23 °C a 25 °C y máximas de 32 °C a 34 °C.
Recomendaciones preventivas: Se exhorta a la población a tomar suficiente agua, usar ropa ligera de colores claros y permanecer en espacios frescos. Evite la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Preste especial atención a niños, adultos mayores y mujeres embarazadas, quienes son los más sensibles a los golpes de calor.
El tiempo en el Gran Santo Domingo
Para el área metropolitana de la capital, se espera una tarde marcadamente lluviosa:
- Distrito Nacional: Incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento, especialmente en horas de la tarde.
- Santo Domingo Norte: Aumentos de la nubosidad que dejarán aguaceros ocasionalmente fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento vespertinas.
- Santo Domingo Oeste: Nubosidad concentrada hacia el norte con aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en la tarde.
- Santo Domingo Este: Incrementos nubosos en la zona norte, provocando aguaceros locales, tronadas y posibles ráfagas de viento durante la tarde.