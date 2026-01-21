¡Arranca FITUR 2026! Transmisión Especial

FITUR 2026 ya está en marcha en Madrid: la 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo se celebra del 21 al 25 de enero en IFEMA y cifras récord de participación.

Bajo el lema “Saborea el Paraíso”, el país inauguró un espacio que resalta su diversidad cultural, gastronómica y natural.

El ministro de Turismo, David Collado, encabezó la delegación, acompañado de empresarios, autoridades y representantes de proyectos estratégicos.

Se promocionan destinos emergentes como Miches, Punta Bergantín y Cabo Rojo en Pedernales, además de marcas hoteleras internacionales que llegan al país.

Más de 60 coexpositores dominicanos —hoteles, bancos, aerolíneas, constructoras y agencias— sostienen reuniones con turoperadores e inversionistas internacionales.