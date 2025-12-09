Aprobación contrarreloj del Código Procesal Penal

Nuria Piera presentó este tema en su programa como un caso emblemático de urgencia legislativa.

La aprobación del nuevo Código Procesal Penal en República Dominicana se realizó a contrarreloj en diciembre de 2025, cumpliendo un mandato del Tribunal Constitucional que obligaba al Congreso a legislar antes del 11 de diciembre para evitar un vacío legal.

De no hacerlo, el sistema judicial debía volver al marco procesal del año 2002, lo que habría generado un caos en los tribunales.

En su programa, Nuria Piera destacó la aprobación contrarreloj como un ejemplo de cómo la presión constitucional puede acelerar procesos legislativos.

Subrayó la importancia de la transparencia y el impacto que esta reforma tendrá en la justicia dominicana.