    Análisis situación en escuelas

    El programa de Nuria Piera sobre la situación en las escuelas dominicanas revela graves problemas de infraestructura, hacinamiento, alimentación escolar deficiente y falta de personal docente, pese a la alta inversión pública en educación

    Riesgos y desafíos

    • Desigualdad regional: las zonas rurales sufren más carencias que las urbanas.
    • Desmotivación estudiantil: condiciones precarias y mala alimentación afectan el rendimiento.
    • Ineficiencia administrativa: la alta inversión no se traduce en mejoras tangibles.

