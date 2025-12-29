Análisis situación en escuelas

El programa de Nuria Piera sobre la situación en las escuelas dominicanas revela graves problemas de infraestructura, hacinamiento, alimentación escolar deficiente y falta de personal docente, pese a la alta inversión pública en educación
Riesgos y desafíos
Desigualdad regional: las zonas rurales sufren más carencias que las urbanas.
Desmotivación estudiantil: condiciones precarias y mala alimentación afectan el rendimiento.
Ineficiencia administrativa: la alta inversión no se traduce en mejoras tangibles.
El programa de Nuria Piera sobre la situación en las escuelas dominicanas revela graves problemas de infraestructura, hacinamiento, alimentación escolar deficiente y falta de personal docente, pese a la alta inversión pública en educación
Riesgos y desafíos
Desigualdad regional: las zonas rurales sufren más carencias que las urbanas.
Desmotivación estudiantil: condiciones precarias y mala alimentación afectan el rendimiento.
Ineficiencia administrativa: la alta inversión no se traduce en mejoras tangibles.