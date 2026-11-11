El alejamiento de la vaguada y una masa de aire seco imponen tiempo estable y soleado en el país. Se mantiene precaución en ambas costas por oleaje anormal

Un ambiente de buen tiempo predomina hoy sobre el territorio dominicano como resultado del alejamiento de la vaguada. Una masa de aire muy seca y estable, asociada a una circulación de alta presión, limita el desarrollo de nubes significativas y los acumulados de precipitaciones importantes, predominando un cielo mayormente soleado a nivel nacional.

Comportamiento del tiempo y chubascos aislados

Durante el día: Escasas precipitaciones y cielo despejado en gran parte de las regiones del país.

Escasas precipitaciones y cielo despejado en gran parte de las regiones del país. Final de la tarde: El viento cálido del sureste, combinado con los efectos locales de calentamiento diurno y orográfico, podría originar algunos chubascos ampliamente aislados hacia sectores de la costa sur y los sistemas montañosos.

Aviso y Precaución por Condiciones Marítimas Adversas

Las autoridades meteorológicas han emitido recomendaciones especiales para las actividades de navegación y recreación costera:

Costa Atlántica: Se recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución cerca del perímetro costero , sin aventurarse mar adentro, debido a vientos y olas anormales. Se exhorta también a los bañistas a extremar precauciones ante el riesgo de corrientes de resaca peligrosas.

Se recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas , sin aventurarse mar adentro, debido a vientos y olas anormales. Se exhorta también a los bañistas a extremar precauciones ante el riesgo de corrientes de resaca peligrosas. Costa Caribeña: Se prevé un incremento progresivo del oleaje mar adentro, especialmente hacia la zona sur y suroeste de Pedernales. Se aconseja a las embarcaciones frágiles y medianas mantenerse cerca del litoral costero.

Temperaturas calurosas y salud preventiva

Las temperaturas se mantendrán calurosas con una sensación térmica elevada, impulsadas por la incidencia continua del viento cálido y húmedo procedente del sureste.

Recomendaciones de salud: Ingiera suficiente agua para mantener una hidratación adecuada.

Vista ropa ligera, holgada y de colores claros.

Permanezca en lugares frescos y ventilados.

Evite la exposición directa al sol sin protección entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para la capital y los municipios de la provincia Santo Domingo, se pronostica una jornada estable, calurosa y con escasa nubosidad: