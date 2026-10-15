Alta presión limita las lluvias; reducen alertas en el país

Un anticiclón estabilizará el tiempo hoy y el viernes, reduciendo las alertas. No obstante, en las tardes ocurrirán aguaceros hacia el interior.

La incidencia de un sistema de alta presión sobre el territorio nacional favorecerá condiciones de mayor estabilidad atmosférica a partir de hoy, limitando de manera significativa las precipitaciones en gran parte de la geografía dominicana.

Evolución de las lluvias para hoy

A pesar de la estabilidad que dominará durante las horas matutinas, la dinámica atmosférica cambiará después del mediodía. La interacción del viento del este/noreste con la orografía local provocará nublados acompañados de aguaceros locales con tronadas ocasionales. Esta actividad vespertina se concentrará sobre sectores de las regiones:

Norte y noreste

Sureste

Cordillera Central

Perspectivas para el viernes

Para la jornada del viernes, predominará un ambiente mayormente soleado y de escasas precipitaciones, gracias a la incursión de una masa de aire con bajo contenido de humedad. Sin embargo, durante la tarde, el arrastre de campos nubosos podría generar chubascos aislados y tronadas distanciadas sobre localidades del noreste, sureste, algunos puntos del valle del Cibao y la Cordillera Central.

Reducción de alertas y advertencia costera

Debido a la tendencia de mejoría en las condiciones generales del tiempo, el Centro Nacional de Pronósticos ha reducido los niveles de Alerta Meteorológica para varias provincias del país.

Precaución en la costa caribeña: Se recomienda a la población y a los operadores de pequeñas embarcaciones mantener precaución en el litoral costero caribeño, debido a que podrían registrarse episodios de visibilidad reducida generados por aguaceros repentinos, tronadas y ráfagas de viento.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para el área metropolitana de la capital, el pronóstico anticipa un patrón de mañanas tranquilas seguidas de actividad lluviosa en las tardes para los próximos dos días:

Para hoy:

Distrito Nacional: Cielo nublado en horas de la tarde con ocurrencia de aguaceros locales y tronadas aisladas.

Cielo nublado en horas de la tarde con ocurrencia de aguaceros locales y tronadas aisladas. Santo Domingo (Municipios): Incrementos nubosos vespertinos acompañados de aguaceros locales y tronadas aisladas.

Para el viernes: