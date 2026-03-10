Alicia Ortega nos presenta “Corrosión a la Vista”

Expertos advierten que estas estructuras representan un peligro latente para la población debido a la corrosión severa y fallas estructurales.
Alicia Ortega nos presenta el estado crítico de abandono y deterioro de varios puentes vehiculares y peatonales en el Gran Santo Domingo.
- Puente Lucas Díaz (Carretera 6 de Noviembre): La corriente del río Nizao ha dejado al descubierto los pilotes de la estructura, acelerando el proceso de corrosión al exponer el acero al oxígeno. Se requiere encofrar y rellenar con concreto para protegerlo.
- Elevado Winston Churchill con Kennedy: Presenta un giro inadecuado y torsión debido al diseño original en curva, lo que ha provocado que una columna falle. Se sugiere reforzar con cuatro vigas en lugar de dos para evitar un colapso.
- Puentes Peatonales: Estructuras como el frente a la Zona Franca de las Américas presentan corrosión profunda y varillas expuestas debido a la falta de mantenimiento y al uso de pintura no adecuada para ambientes marinos. El puente en la cabeza del Puente Duarte está debilitado y roto por la corrosión severa.