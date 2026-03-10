Alicia Ortega nos presenta “Corrosión a la Vista”

Expertos advierten que estas estructuras representan un peligro latente para la población debido a la corrosión severa y fallas estructurales.

Alicia Ortega nos presenta el estado crítico de abandono y deterioro de varios puentes vehiculares y peatonales en el Gran Santo Domingo.

Expertos advierten que estas estructuras representan un peligro latente para la población debido a la corrosión severa y fallas estructurales.