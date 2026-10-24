Temperaturas calurosas

Fuente oficial: INDOMET

Una vaguada asociada a un sistema de baja presión ubicado al norte del territorio dominicano estará generando condiciones de inestabilidad que favorecerán, desde las primeras horas de la mañana, aguaceros locales en sectores del litoral costero atlántico y la llanura costera del Caribe. A medida que avance la mañana, estas precipitaciones tenderán a disminuir gradualmente. En horas de la tarde, el calentamiento diurno, combinado con la incidencia de la vaguada, provocará nuevamente aguaceros locales y tronadas aisladas hacia sectores de las provincias La Romana, La Altagracia, San Pedro de Macorís, Monte Plata, El Seibo, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Azua, Barahona y el Gran Santo Domingo.

El Centro Nacional de Pronósticos mantiene los niveles de alertas y avisos meteorológicos ante posibles inundaciones urbanas repentinas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas hacia las siguientes provincias:

NIVELES DE ALERTAS Y AVISOS METEOROLÓGICOS ALERTAS AVISOS DESCONTINUADAS Dajabón Monte Cristi Puerto Plata Santiago TOTAL: 4 TOTAL: 0 TOTAL: 0

Distrito Nacional: Medio nublado a nublado con aguaceros locales tronadas especialmente en la tarde.

Santo Domingo Norte: Medio nublado en ocasiones con aguaceros locales y tronadas en la tarde.

Santo Domingo Oeste: Medio nublado en ocasiones con aguaceros locales y tronadas en la tarde.

Santo Domingo Este: Medio nublado a nublado con aguaceros locales tronadas especialmente en la tarde.

Temperaturas: mínimas entre 23 °C y 25 °C; máximas entre 32 °C y 34 °C.

Mañana domingo, la vaguada se ubicará en una posición más favorable para incrementar la inestabilidad atmosférica sobre el territorio dominicano. Esta condición, combinada con los efectos de la orografía y el calentamiento diurno, favorecerá el desarrollo de aguaceros que podrían ser moderados localmente, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales, principalmente en sectores de las regiones noreste, sureste y suroeste, así como en la vertiente sur de la cordillera Central

Santo Domingo: Medio nublado a nublado con aguaceros y tronadas en la tarde.

Distrito Nacional: nublado con aguaceros y tronadas en la tarde.

El lunes, las condiciones del tiempo continuaran bajo la incidencia de la vaguada, la misma estara generando aguaceros que podrían ser moderados localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en ocasiones, hacia provincias del litoral costero Caribeño, el noreste, noroeste y la cordillera Central, especialmente en horas de la tarde.

Resumen: se modifican los niveles de alertas y avisos meteorológicos. Vaguada incidiendo en las condiciones del tiempo. Temperaturas calurosas. Alertas meteorologicas vigentes.

PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOY T. máx. °C T. mín. °C Santiago Medio nublado en ocasiones con aguaceros locales y tronadas en la tarde. 32/34 23/25 Puerto Plata Medio nublado en ocasiones con aguaceros locales y tronadas en la tarde. 33/35 23/25 Duarte Medio nublado. 32/34 23/25 Constanza Medio nublado. 26/28 13/15 Peravia Medio nublado. 31/33 24/26 San Pedro de Macorís Medio nublado a nublado con aguaceros locales y tronadas. 32/34 23/25 La Romana Medio nublado a nublado con aguaceros locales y tronadas. 32/34 23/25 La Vega Medio nublado en ocasiones. 32/34 21/23 Monseñor Nouel Medio nublado en ocasiones. 33/35 24/26 San Cristóbal Medio nublado a nublado con aguaceros locales. 32/34 21/23 Samaná Medio nublado a nublado con aguaceros locales y tronadas. 32/34 24/26 Monte Cristi Medio nublado a nublado con aguaceros locales y tronadas. 34/36 24/26 Azua Medio nublado a nublado con aguaceros locales y tronadas. 33/35 19/21 San Juan Medio nublado a nublado. 33/35 18/20 Barahona Medio nublado a nublado con aguaceros locales y tronadas. 32/34 24/26 La Altagracia Medio nublado a nublado con aguaceros locales y tronadas. 32/34 24/26

Meteorólogos: Enmanuel Alvarez/ Leonardo Marte