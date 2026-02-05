¡Alerta! Un tercer buque de guerra llega a las costas de Haití

Haití atraviesa un proceso de transición con intentos de sustituir al primer ministro interino, lo que ha generado tensiones con EE.UU.

Estados Unidos ha desplegado tres buques de guerra en Haití: el destructor USS Stockdale y las patrulleras USCGC Stone y USCGC Diligence, que ya se encuentran en la bahía de Puerto Príncipe como parte de la Operación Southern Spear (Lanza del Sur).

Este movimiento ocurre en medio de una grave crisis política y social en Haití y a pocos días de que expire el mandato del Consejo Presidencial de Transición el 7 de febrero.