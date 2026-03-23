COE alerta de posibles inaundaciones por las lluvias

La incidencia de un sistema frontal ubicado al noroeste del país y su vaguada asociada, los cuales han estado generando desde tempranas horas matutinas aguaceros moderados a fuertes en ocasiones

El COE mantiene 04 provincias en alerta amarilla y aumenta 08 y el Distrito Nacional en verde, debido a que el informe del INDOMET, establece que las condiciones meteorológicas están bajo la incidencia de un sistema frontal ubicado al noroeste del país y su vaguada asociada, los cuales han estado generando desde tempranas horas matutinas aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, acompañados de posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento.