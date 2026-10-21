Alerta en 5 Provincias por fuertes lluvias

Una mañana calurosa y seca dará paso a aguaceros por una vaguada hacia el interior. INDOMET alerta 5 provincias y advierte extremo calor a nivel nacional

El panorama meteorológico de la República Dominicana para este miércoles estará dominado por temperaturas extremadamente calurosas y una dinámica atmosférica dividida entre una mañana mayormente seca y una tarde de lluvias focalizadas hacia el interior.

Evolución de las lluvias para hoy

El patrón de precipitaciones presentará marcados contrastes conforme avance el día:

Durante las horas matutinas: Predominará un cielo mayormente poco nuboso, con escasas lluvias y un ambiente sumamente cálido a nivel nacional.

Predominará un cielo mayormente poco nuboso, con escasas lluvias y un ambiente sumamente cálido a nivel nacional. En horas de la tarde: La incidencia de una vaguada, combinada con los efectos del calentamiento diurno y la orografía, favorecerá la ocurrencia de aguaceros locales, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales.

Esta actividad lluviosa incidirá principalmente en sectores del noreste, noroeste, puntos de la Cordillera Central y la zona fronteriza. En el resto del país continuará un patrón de escasas lluvias, impulsado por el arrastre del viento predominante del sur/sureste.

Alertas Meteorológicas

Debido a las lluvias pronosticadas para esta tarde, el Centro Nacional de Pronósticos mantiene el nivel de alerta meteorológica ante posibles inundaciones urbanas repentinas, y crecidas de ríos, arroyos y cañadas para las siguientes cinco (5) provincias:

Dajabón

Santiago Rodríguez

Santiago

Puerto Plata

Valverde

Monitoreo ciclónico internacional

El INDOMET informa sobre una zona de baja presión no tropical, con fuerza de tormenta, ubicada en la costa este de los Estados Unidos. Se prevé que este sistema se desplace lentamente hacia el este/noreste, con probabilidad de adquirir características subtropicales durante la semana. Su probabilidad de formación ciclónica es de 40 % en las próximas 48 horas y 40 % en los próximos siete días. Este fenómeno no representa peligro para la República Dominicana.

Alerta máxima por calor sofocante

El elemento más destacado de la jornada serán las altas temperaturas. Las máximas oscilarán entre 31 °C y 35 °C, pero la combinación con la humedad elevará la sensación térmica entre 38 °C y 41 °C en gran parte del territorio dominicano.

Recomendaciones críticas de salud preventiva: Ingiera agua de manera constante, incluso si no siente sed.

Utilice ropa ligera, holgada y de colores claros.

Evite estrictamente la exposición directa al sol sin protección entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Permanezca en lugares frescos y bien ventilados.

Población vulnerable: Preste especial atención y cuidado a personas adultas mayores, mujeres embarazadas y niños.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para el área metropolitana de la capital, la jornada estará marcada por cielos despejados, ausencia de lluvias significativas y un ambiente sofocante (mínimas entre 23 °C y 25 °C; máximas entre 32 °C y 34 °C):