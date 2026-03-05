Más Contenido

    ¡Alerta! El grave problema de «Los Parqueadores» ¿Qué está pasando?

    Los «parqueadores» informales son un grave problema ya que los individuos se apropian de espacios públicos para «cuidar» vehículos, exigiendo pagos, a menudo de manera agresiva y con consecuencias negativas si no se les paga.

    Tradicionalmente, los parqueadores eran personas que ayudaban a estacionar y recibían una propina voluntaria. Sin embargo, en los últimos años, han comenzado a exigir pagos fijos mediante talonarios y, si no se les paga, los vehículos pueden sufrir daños como represalia.

    Los precios han aumentado de 25 pesos a 500 o incluso 1000 pesos en eventos especiales.

    Esta situación es común en el entorno del Congreso Nacional, la Zona Colonial, y cerca de estadios como el Olímpico y el Quisqueya, especialmente durante eventos masivos. También se menciona el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

    La falta de acción por parte de los ayuntamientos, la policía nacional y otras autoridades para abordar este abuso y violación de los derechos ciudadanos preocupa a los conductores.

    El problema de los parqueadores se enmarca en un desorden urbano más amplio, incluyendo la falta de cumplimiento de las regulaciones de estacionamiento en construcciones y la apropiación de aceras por parte de establecimientos comerciales y vehículos, lo que afecta a los peatones.

