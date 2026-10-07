Alerta arrocera: Desafíos de productores dominicanos

El programa Hoy Mismo analiza la situación crítica de los productores de arroz en RD ante la llegada de importaciones y los retos de los acuerdos comerciales

El sector agrícola nacional enfrenta uno de sus momentos de mayor tensión y debate público. Durante la emisión del programa matutino Hoy Mismo, se analizó a profundidad la situación crítica que atraviesan los productores de arroz en la República Dominicana ante la entrada masiva de arroz importado a menor costo, un fenómeno que pone en jaque la rentabilidad y sostenibilidad de uno de los rubros más emblemáticos de la seguridad alimentaria del país.

Radiografía de una crisis comercial y estructural

El espacio televisivo detalló los factores fundamentales que explican este panorama adverso para los hombres y mujeres que labran la tierra arrocera:

Desventaja competitiva: Los productores locales se encuentran atados de manos al no poder reducir sus precios de venta para competir equitativamente con el producto extranjero, lo que genera una preocupante caída en sus niveles de comercialización.

Los productores locales se encuentran atados de manos al no poder reducir sus precios de venta para competir equitativamente con el producto extranjero, lo que genera una preocupante caída en sus niveles de comercialización. El peso de los acuerdos comerciales: Se aclaró que esta coyuntura no responde a una medida improvisada del gobierno actual, sino al impacto acumulado de acuerdos arancelarios de libre comercio establecidos desde principios de los años 2000, cuyos plazos de desgravación total representan hoy un reto mayúsculo.

Se aclaró que esta coyuntura no responde a una medida improvisada del gobierno actual, sino al impacto acumulado de acuerdos arancelarios de libre comercio establecidos desde principios de los años 2000, cuyos plazos de desgravación total representan hoy un reto mayúsculo. El llamado a la salvaguarda y posibles soluciones: Ante este panorama, organizaciones del sector como Cofenagro han solicitado de manera urgente la intervención gubernamental para salvaguardar la producción nacional. Se baraja la posibilidad de que la administración del presidente Luis Abinader implemente esquemas de subsidios u otros mecanismos de apoyo para amortiguar la presión comercial proveniente de los mercados internacionales, especialmente de Estados Unidos.

«Proteger nuestra producción arrocera no es solo una cuestión económica, es una garantía de soberanía alimentaria y de preservación de miles de empleos en el campo dominicano,» coinciden expertos en agronegocios.

El porvenir del cultivo del arroz en el país exige un delicado equilibrio entre el cumplimiento de los compromisos internacionales y la protección urgente de un sector agrícola que alimenta el orgullo y la mesa de cada familia dominicana.