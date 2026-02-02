AILA ¡Desidia y Negligencia! ¿Qué pasa con Aerodom?

El AILA es el segundo aeropuerto más transitado del país, por lo que cualquier falla repercute en turismo, negocios y reputación internacional.

El tema ha generado bastante debate en el país porque se trata de la principal puerta de entrada aérea del país y cualquier señal de desidia o negligencia afecta directamente la experiencia de pasajeros y la imagen nacional.

En un comunicado de Aerodom en el que la empresa rechaza categóricamente las acusaciones de incumplimiento contractual. Aerodom afirma haber invertido 75 millones de dólares en infraestructura entre 2024 y 2025, incluyendo la renovación del atrio del aeropuerto y estudios para una nueva terminal. Sin embargo, en Hoy Mismo se contrasta con las declaraciones del presidente, quien señala que, según el contrato de concesión, una nueva terminal debía comenzar a construirse en julio de 2025, y hasta la fecha no se ha hecho nada significativo, a pesar de un «primer picazo» simbólico. El presidente siente que le han «tomado el pelo».