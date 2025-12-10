Acusaciones e implicaciones legales que enfrentarían los arrestados en caso SENASA

Los arrestados en el caso SENASA enfrentan acusaciones de corrupción administrativa, incluyendo desfalco, soborno y lavado de activos, lo que podría implicar largas condenas de prisión, inhabilitación para ejercer funciones públicas y la devolución de fondos desviados.

El Ministerio Público, a través de la Operación Cobra, identificó un esquema sistemático de corrupción dentro del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). A los ocho detenidos se les imputan los siguientes delitos: