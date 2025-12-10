Más Contenido

    Acusaciones e implicaciones legales que enfrentarían los arrestados en caso SENASA

    Los arrestados en el caso SENASA enfrentan acusaciones de corrupción administrativa, incluyendo desfalco, soborno y lavado de activos, lo que podría implicar largas condenas de prisión, inhabilitación para ejercer funciones públicas y la devolución de fondos desviados.

    El Ministerio Público, a través de la Operación Cobra, identificó un esquema sistemático de corrupción dentro del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). A los ocho detenidos se les imputan los siguientes delitos:

    • Coalición de funcionarios: asociación ilícita entre directivos y empleados para cometer actos de corrupción.
    • Prevaricación: uso indebido de funciones públicas en beneficio propio o de terceros.
    • Asociación de malhechores: conformación de redes criminales para ejecutar el fraude.
    • Soborno: recepción y entrega de pagos ilegales para favorecer contratos y servicios.
    • Estafa contra el Estado: desvío de fondos públicos mediante contratos irregulares.
    • Desfalco: malversación de recursos estatales.
    • Falsificación y uso de documentos falsos: manipulación de estados financieros y contratos.
    • Lavado de activos: ocultamiento y blanqueo de dinero proveniente de actos ilícitos.

