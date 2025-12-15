Actualización caso Stephora Anne Mircie Joseph

La última actualización del caso de Stephora Anne Mircie Joseph, difundida por Nuria Piera y medios nacionales, confirma que el Ministerio Público calificó la muerte de la niña como homicidio involuntario debido a negligencia grave del colegio Leonardo Da Vinci durante una excursión en Gurabo, Santiago

Stephora Anne Mircie Joseph, de 11 años, falleció el 14 de noviembre de 2025 por ahogamiento durante una excursión escolar.

El colegio trasladó a 87 estudiantes con apenas tres cuidadoras, sin salvavidas ni protocolos de seguridad en una hacienda con piscinas profundas.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses determinó que la causa fue asfixia mecánica por ahogamiento, catalogada como muerte violenta.

Se evidenció que la menor permaneció en el fondo de la piscina por más de 30 minutos sin supervisión adecuada.