¿Aceptará Candy Flow la increíble propuesta de Jochy Santos?

Jochy le hace una gran propuesta a Candy Flow, ¿Aceptará?

En una entretenida entrevista de Jochy Santos la figura mediática Candy Flow en el programa Es Temprano Todavía, comparte diversos aspectos de su vida personal y profesional.

Candy se define como una «show woman» que incursiona en la radio (La Fábrica), el cine (incluyendo apariciones en Netflix y próximamente en La esquina está en Candela), el canto urbano y el emprendimiento.

Habla sobre su nombre real, su conexión familiar con Jochy Santos (ambos apellidados Marte) y su relación estable con su pareja, Luis.

Discute sus nuevos negocios, incluyendo una línea de productos de belleza y, curiosamente, la venta de huevos y periquitos.

A lo largo del programa, Jochy le propone integrarse a una nueva temporada de Divertido con Jochy, lo que da pie a momentos cómicos, incluyendo bailes (como «la bolita») y comentarios sobre las figuras del medio artístico.