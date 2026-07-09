A dos semanas del terremoto que golpeo a Venezuela, hay una cifra que sigue sin aparecer en los reportes oficiales: la de los desaparecidos

El número de personas desaparecidas no se actualiza desde el 25 de junio

Por: Sergio Novelli

El parte más reciente del régimen señala que 3.685 personas han fallecido, 16.740 resultaron heridas y 6.462 fueron rescatadas. Además, se han habilitado 87 campamentos transitorios y ya se contabilizan 1.076 réplicas desde los sismos del 24 de junio.

Pero el número de personas desaparecidas no se actualiza desde el 25 de junio, apenas un día después de la tragedia. Entonces, el régimen reportó 157 personas en paradero desconocido. Desde ese momento, la cifra desapareció de los balances.

El contraste es enorme. Una plataforma ciudadana mantiene todavía más de 30.000 registros de personas sin contacto con sus familias. Esta cifra no equivale necesariamente a 30.000 desaparecidos confirmados y puede incluir casos duplicados o personas ya localizadas, pero muestra la enorme brecha de información que persiste dos semanas después.

A esto se suma otro dato inquietante: el coordinador residente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla, reveló que las autoridades estaban adquiriendo 10.000 bolsas para cadáveres. El dato, por sí solo, no permite concluir que exista esa cantidad de víctimas, pero inevitablemente abre nuevas preguntas sobre la verdadera dimensión de la tragedia.

Dos semanas después, la pregunta sigue siendo la misma: ¿cuántas personas continúan desaparecidas?